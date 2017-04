Daech a lancé une attaque au chlore à Mossoul, sept militaires hospitalisés

Comme l'a appris l'agence Associated Press d'une source militaire, les djihadistes ont lancé vendredi une attaque au chlore dans une partie récemment libérée de Mossoul, le quartier d'Al-Abar.

À la suite du lancement d'une roquette au chlore, sept militaires irakiens ont souffert de problèmes respiratoires et ont été transférés dans un hôpital de campagne, a précisé un officier au sein des forces anti-terroristes.

Depuis le 19 février, les forces irakiennes progressent à partir du sud de Mossoul et ont repris plusieurs quartiers à Daech pour s'approcher de la vieille ville. C'est à la mi-février que le premier ministre irakien Haïder al-Abadi a ordonné le lancement de la reprise de Mossoul-Ouest. Depuis, les troupes gouvernementales ont repris aux djihadistes une base militaire et un village au sud-ouest de la ville. Les militaires sont entrés dans certains quartiers résidentiels dans la partie occidentale de Mossoul et ont instauré leur contrôle total sur l'aéroport.

Daech s'était emparé de Mossoul en juin 2014, lors d'une opération éclair lui ayant permis de contrôler de vastes territoires en Syrie et en Irak. Le groupe djihadiste a depuis perdu une grande partie de ces zones.

