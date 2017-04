Autriche: collision de trains à Vienne, plusieurs blessés

Au moins sept personnes ont été blessées dans une collision de deux trains dans une gare à Vienne, a indiqué l'Agence de presse autrichienne.

Plusieurs wagons ont été renversés, une trentaine de voyageurs ont été secourus. Plusieurs photos de témoins montrant des wagons renversés sont apparues sur le Web à la suite de l'accident.

"Jetzt auch bei 230 km/h"

In Meidling ist wegen einer Weichenstörung ein @unsereOEBB Railjet teilweise entgleist. via @skoeberl pic.twitter.com/gCYzWdx50r — Frederic Köberl (@internetztube) 15 апреля 2017 г.

L'accident est survenu dans le quartier de Meidling, selon la police locale. Une équipe de sauvetage est arrivée sur les lieux de l'accident.

Des pompiers et des ambulances ont été dépêchés sur place.

La gare de Meidling est un des nœuds les plus importants de la capitale autrichienne. Après la collision, le trafic a été suspendu. Les causes de l'incident restent à déterminer.

