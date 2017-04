Une drogue 80 fois plus forte que le cannabis retrouvée en Espagne

La garde civile espagnole a découvert à l'aéroport d'Alicante, dans le sud-est du pays, une drogue peu connue mais cependant très puissante, selon les informations du quotidien ABC.

La drogue, sous forme de café, serait arrivée sur le territoire espagnol de Hong Kong. Pour avoir une idée de son effet sur le consommateur, il a été annoncée qu'elle était 80 fois plus forte que, par exemple, le cannabis. Plus de 12 kg de cette substance a été confisquée par les forces de l'ordre tandis que deux personnes, soupçonnées du trafic, ont été interpellés.

La peine de mort pour trafic de drogue bientôt introduite aux Philippines

D'après ABC, le prix de ce lot pourrait atteindre quelque 3,5 millions d'euros au marché noir.

Le cannabis est une plante connue pour ses effets psychoactifs et médicinaux qui peuvent durer entre quelques minutes et quelques heures. Par ailleurs, des doses plus fortes peuvent entraîner une augmentation de la perception auditive et visuelle ainsi qu'engendrer des hallucinations.

