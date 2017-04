Mieux vaut jouer les fourmis que les cigales: Trump se prépare à la présidentielle 2020

© REUTERS/ Mike Segar Trump dévoile son slogan pour 2020!

Arrivé au pouvoir fin janvier dernier, le Président américain Donald Trump se prépare déjà à briguer un second mandat: il collecte activement des moyens pour sa campagne électorale de 2020, écrit le journal New York Times . Or, comme l'indique la source, il a d'ores et déjà recueilli 30 millions de dollars.

D'après les rapports de la Commission électorale fédérale, depuis le début de l'année en cours, la campagne de Donald Trump a déjà recueilli 7,1 millions de dollars. De surcroît, 23 millions ont été collectés par le Parti républicain.

En 2009, l'ex- hôte de la Maison-Blanche, Barack Obama, n'avait recueilli sur la même période que 15 millions de dollars.

La plupart des donateurs de Donald Trump ont versé des sommes modestes. Un nombre relativement petit de chèques de grosses sommes d'argent provenaient de riches donateurs républicains. Cet état de choses, comme l'indique le journal, laisse supposer qu'autre sa fortune, M. Trump mise sur les dons de simples électeurs.

Depuis le mois de janvier, le comité de campagne de Donald Trump a déjà dépensé 6,3 millions de dollars, dont 1,2 million est parti en vente d'articles au slogan « Make America great again ».

Le New York Times souligne que Donald Trump a présenté une requête en vue de briguer un second mandat présidentiel le jour même de son investiture. Ceci lui a permis de continuer à recueillir des fonds et d'attirer de petits donateurs.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »