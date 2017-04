33,5 km2 repris par l'Armée arabe syrienne en un jour

Un vaste territoire est passé sous le contrôle de l'armée syrienne en l'espace d'une seule journée, a annoncé samedi le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

« En un jour, les forces gouvernementales ont repris le contrôle de 33,5 kilomètres carrés. Au total, 3 923 kilomètres carrés ont déjà été libérés », est-il indiqué dans le communiqué du Centre.

© AFP 2017 Ahmad Aboud L'armée syrienne repousse Daech au sud de l'aérodrome de Deir ez-Zor

En outre, les négociations se poursuivent au sujet de l'accord de cessez-le-feu avec les unités de l'opposition armée dans les provinces d'Alep, de Damas, de Hama, de Homs et de Quneitra.

Le nombre de communes, libérées des terroristes de Daech depuis le 1er janvier 2017 par les troupes gouvernementales syriennes, n'a pas changé et est toujours estimé à 226.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en Syrie le 30 décembre dernier, le calme revient petit à petit dans le pays. Le 31 décembre dernier, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu) a adopté à l'unanimité la résolution russe entérinant l'accord de cessez-le-feu en Syrie, saluant les ententes obtenues avec la médiation de Moscou et d'Ankara.

