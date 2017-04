La Royal Navy va escorter des navires russes dans la Manche

La frégate HMS Sutherland escortera un groupe de navires russes qui passeront ce soir dans la Manche non loin des côtes britanniques, a annoncé le ministère de la Défense du Royaume-Uni.

« L'aviso-escorteur Sutherland accompagnera aujourd'hui les navires militaires russes qui, comme il est attendu, traverseront cette nuit la Manche. Le bateau a détecté des navires russes vendredi tôt le matin lors de leur progression dans la mer du Nord vers le détroit du Pas de Calais. Les corvettes russes de classe Steregouchtchi, Soobrazitelny et Boiky se sont vues ensuite rejoindre par un navire-citerne et un remorqueur. Le HMS Sutherland continuera à suivre le passage du groupe au fur et à mesure de son rapprochement des eaux territoriales du Royaume-Uni », indique le département militaire dans un communiqué.

Le ministre britannique de la Défense Michael Fallon a pour sa part indiqué que la marine britannique suivait de près par le biais de tous les moyens la progression des navires russes.

« La Royal Navy reste vigilante et est toujours prête à protéger le Royaume-Uni. Nos militaires suivent chaque mouvement des navires à l'aide de meilleurs radars », a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.

© Sputnik. Ministère russe de la Défense Le groupe aéronaval Amiral Kouznetsov entre dans la Manche sous l’œil méfiant de l’Otan

Andrew Canale, commandant du HMS Sutherland, a pour sa part fait savoir qu'il s'agissait d'une opération de routine.

Comme le précisent les médias russes, le groupe de navires a quitté son port d’attache le 7 avril. Dans l’Atlantique Nord, les navires procéderont à une série de tâches, dont des manœuvres conjointes et des exercices de communication.

