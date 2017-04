Ankara: c’est une maladie occidentale de s’immiscer dans les affaires russes et turques

Mevlüt Çavuşoğlu, ministre turc des Affaires étrangères, a critiqué les tentatives des pays occidentaux de s'immiscer dans les affaires de Moscou et d'Ankara.

« Une partie des pays occidentaux aime se mêler des affaires intérieures de la Russie et de la Turquie et elle n'arrive pas à soigner cette maladie dont elle souffre depuis des années », a déclaré M. Çavuşoğlu, cité par l'agence Anadolu.

Il a également souligné que ces États se prenaient pour « les chefs du monde ».

Dans le même temps, le diplomate turc a indiqué qu'Ankara allait renforcer ses liens avec Moscou pour mener une lutte conjointe contre le terrorisme.

« Les spécialistes de deux pays ont commencé à organiser des rencontres plus souvent », a-t-il ainsi remarqué.

Pour rappel, Moscou et Ankara ont traversé, fin 2015, une grave crise diplomatique. Le 24 novembre 2015, les forces aériennes turques ont abattu un bombardier russe Su-24 engagé dans l'opération antiterroriste en Syrie sous prétexte de violation de sa frontière nationale. L'incident a provoqué une brusque dégradation des relations entre la Turquie et la Russie, qui a notamment suspendu le régime sans visas entre les deux pays. Moscou a adopté des mesures de rétorsion contre Ankara.

Recep Tayyip Erdogan a présenté le 27 juin 2016 ses excuses pour le bombardier russe abattu précédemment.

© Sputnik. Grigory Sysoev Vers une suspension des vols charters russes pour la Turquie?

Ensuite, le Président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur la levée des limitations à l'égard de la Turquie. Le Président a alors supprimé l'interdiction du transport aérien charter entre les deux pays.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »