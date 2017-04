Plus de 1.600 personnes présentent leurs candidatures pour la présidentielle en Iran

L'enregistrement des candidats pour les prochaines élections présidentielles iraniennes a pris fin aujourd'hui. Selon les données publiées par le ministère iranien de l'Intérieur, pendant cinq jours au total 1 636 personnes, dont 1 499 hommes et 137 femmes, ont déposé leur candidature.

Le maire de Téhéran Mohammad Bagher Ghalibaf et le premier vice-président iranien Eshaq Jahangiri étaient parmi les derniers à avoir présenté leur candidature. Vendredi, la course a commencé entre les deux favoris : l'actuel Président du pays Hassan Rohani et le candidat de l'alliance des partis conservateurs « Front populaire pour les forces révolutionnaires de l'Iran », Ebrahim Raisi.

Dans quelques jours, le Conseil des gardiens de la Constitution, comprenant des représentants principaux du clergé chiite et des juristes islamiques, considérera tous les candidats en fonction de leurs compétences. Excluant la majorité des candidats de la campagne électorale, il n'autorisera que les hommes politiques les plus dignes.

