Huit bars brûlés en une nuit dans une station balnéaire mexicaine

Dans la nuit du 14 au 15 avril, huit bars ont brûlé dans la station balnéaire mexicaine d'Ixtapa au bord de l'océan Pacifique, selon les autorités locales.

Selon le service de défense civile de l'État du Guerrero, le bar La Malkerida a pris feu en premier, l'un des plus célèbres de la zone touristique d'Ixtapa. Mais les flammes se sont propagées aux bâtiments adjacents, y compris une maison. Les causes de l'incendie et les informations sur de possibles victimes ne sont pas encore précisées.

L'État mexicain du Guerrero est l'un des plus dangereux en termes de criminalité au Mexique, en raison d'une guerre que se livrent des groupes de narcotrafiquants qui se battent pour le contrôle du transit des drogues vers les États-Unis.

