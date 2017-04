Bataillons féminins, missiles neufs: un aperçu du défilé militaire en Corée du Nord

La parade militaire en Corée du Nord, tenue à l'occasion du 105e anniversaire de Kim Il-sung, fondateur de l'État nord-coréen et grand-père de son dirigeant actuel Kim Jong-un, a été un spectacle impressionnant tant pour les Nord-coréens que pour le reste du monde.

Au cours du défilé, le public a pu découvrir une série d'équipements militaires, y compris des lance-roquettes multiples et des missiles de courte et de longue portée de type sol-sol, mais aussi, selon certaines informations, des missiles balistiques intercontinentaux.

© REUTERS/ Damir Sagolj Des équipements militaires démontrés au cours du défilé en Corée du Nord

© REUTERS/ Damir Sagolj Parade militaire en Corée du Nord, le 15 avril 2017

Des unités des forces terrestres, des forces spéciales, des forces navales et des milices paysanno-ouvrières, dont des bataillons féminins, ont également participé à une marche solennelle.

© REUTERS/ Damir Sagolj Un bataillon féminin marche lors du défilé militaire en Corée du Nord

© REUTERS/ Damir Sagolj Des militaires marchant au cours du défilé en Corée du Nord

La partie finale de la parade a été marquée par une performance aérienne : des avions militaires se sont rangés dans le ciel au-dessus de la ville de façon à créer le chiffre 105 à l'occasion de la fête nationale, Jour du Soleil, établie en l'honneur de la naissance de Kim Il-sung.

© REUTERS/ Damir Sagolj Parade militaire en Corée du Nord

© REUTERS/ Damir Sagolj Parade militaire en Corée du Nord

Après le passage de l'équipement militaire et de l'armée, des milliers de personnes ont marché sur la place centrale pour saluer Kim Jong-un. Ce défilé comprenait des étudiants membres du Komsomol, des médecins, des athlètes et des fonctionnaires. Kim Jong-un, à la suite de la partie officielle de la parade, a salué lui aussi le public depuis la tribune.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».