Quelque 3.000 personnes secourues au large des côtes de la Libye

Quelque 35 opérations de secours ont été déclenchées samedi par les garde-côtes italiens, qui coordonnent tous les sauvetages en Méditerranée centrale, pour venir en aide à près de 4 000 migrants, ont indiqué à l'AFP les garde-côtes italiens et une ONG.

Selon Jugend Rettet, une ONG participant aux secours, quelque 3 000 personnes ont été secourues dans la journée, qui a été particulièrement dense pour les secouristes en raison du beau temps qui prédomine dans la région.

Vendredi, plus de 2 000 migrants avaient déjà été secourus en Méditerranée, au large de la Libye. Un adolescent avait été retrouvé mort dans l'un des canots à la dérive, tous pleins à craquer.

De nombreux migrants meurent étouffés ou noyés tant les embarcations sont surchargées par les passeurs.

Le nombre de morts ou de personnes disparues en Méditerranée, en provenance de Libye, a atteint 666 depuis le début de l'année, contre plus de 5 000 en 2016, selon le dernier décompte de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Plus de 27 000 personnes ont déjà été secourus et transportées en Italie depuis le début de l'année, ce qui représente une très forte hausse par rapport à la même période de l'an dernier, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM).

Selon l'agence Frontex, plus de 180 000 migrants sont arrivés en Italie en 2016 via la Méditerranée.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».