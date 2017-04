35 djihadistes de Daech éliminés par les Kurdes près de Raqqa

© Photo. Russian Defense Ministry Les Kurdes syriens veulent combattre le terrorisme avec Moscou, un accord envisageable?

Les Forces démocratiques syriennes composées notamment de Peshmergas kurdes, ont éliminé 35 membres du groupe terroriste Daech lors des combats qui se déroulent dans les zones de Tabqa et de Raqqa, dans le nord de la Syrie, affirme l'agence de presse kurde Firat.

Les combattants kurdes ont également repoussé une offensive des djihadistes sur le village de Safsara dans le secteur de Tabqa, ville située à une quarantaine de kilomètres de Raqqa, « capitale syrienne » de Daech. Les Forces démocratiques syriennes mènent actuellement une opération baptisée Colère de l'Euphrate visant à déloger les terroristes de ces deux villes.

© AFP 2017 Delil Souleiman Opération Colère de l'Euphrate: lancement de la 4e phase pour libérer le nord de Raqqa

Aux alentours de Raqqa, les Kurdes ont éliminé 24 djihadistes et détruit trois véhicules piégés de Daech avant qu'ils n'aient pu se faire exploser.

Formées de membres de diverses milices kurdes et arabes, les Forces démocratiques syriennes agissent avec le soutien de l'aviation et les forces spéciales américaines, ce qui suscite des protestations de la part de Damas qui qualifie la présence des militaires US en Syrie d'intervention.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »