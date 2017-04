Tokyo remonté contre Pyongyang après la tentative de lancement d’un missile nord-coréen

La tentative ratée de lancement d'un missile par la Corée du Nord a provoqué l'ire des autorités japonaises, a indiqué l'agence Kyodo.

D'après les représentants du cabinet du Premier ministre japonais Shinzō Abe, une note de protestation a été envoyée par voie diplomatique à Pyongyang.

Par ailleurs, un état-major de crise a été mis en place au sein du cabinet de M. Abe afin de rassembler les informations concernant d'éventuelles nouvelles tentatives de lancement.

En outre, d'après la source informée de l'agence, Tokyo qualifie les actions de Pyongyang d'inadmissibles et considère qu'elles violent plusieurs résolutions de l'Onu.

Ce dimanche, la Corée du Nord a tenté de tirer un missile depuis un polygone situé près de Sinpo (Hamgyong du Sud), mais la tentative s'est soldée par un échec. Ces informations interviennent sur fond de montée des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis. Washington, Séoul et Tokyo s'attendaient à ce que Pyongyang effectue un tir de missile ou un test nucléaire à l'occasion du 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, grand-père de l'actuel dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Pour dissuader Pyongyang, les États-Unis ont dépêché en mer du Japon un groupe aéronaval conduit par le porte-avions USS Carl Vinson. La Corée du Nord a alors menacé de riposter en effectuant une frappe surprise sur les bases militaires américaines.

