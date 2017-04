Réunion de l’OPEP en mai prochain, possible prolongation du gel des productions

« La plupart des pays voudraient prolonger la décision de l'OPEP et l'Iran soutient leur décision. Si les autres soutiennent cette décision, alors l'Iran les imitera », a annoncé le ministre iranien du pétrole Bijan Namdar Zangeneh, cité par l'agence iranienne ISNA.

La reconduction du gel de la production avait été auparavant soutenue par les membres de l'OPEP comme l'Algérie, le Koweït et le Nigeria. L'Arabie saoudite et la Russie qui endurent près de la moitié du fardeau lié au gel, sont plus prudentes dans leurs prévisions. Ces deux pays estiment que la reconduction de l'accord ne pourrait pas être envisagée avant le mois de mai quand les estimations sur réserves mondiales seront connues.

La prochaine rencontre de l'OPEP portant sur la reconduction de l'accord aura lieu à Vienne le 25 mai prochain.

Le 30 novembre 2016 l'OPEP a accepté, pour la première fois depuis 2008, de plafonner sa production pour la ramener à 32,5 millions de barils par jour, afin de stabiliser le marché mondial du pétrole. Les pays non membre, Russie comprise, ont exprimé leur intention de se joindre à l'accord et de réduire leur production totale de 600 000 barils par jour.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »