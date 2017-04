Trois personnes tuées dans une bagarre près d'un bureau de vote en Turquie

Au moins trois personnes ont été tuées dans une bagarre qui a eu lieu près d'un bureau de vote dans la ville turque de Diyarbakir, a informé dimanche 16 avril l'agence de nouvelles turque DHA.

© REUTERS/ Murad Sezer Référendum historique sur les pouvoirs du Président en Turquie

Selon les informations, le conflit a éclaté entre deux familles venues pour se prononcer lors du référendum sur les amendements à la Constitution turque. Des « divergences politiques » seraient à l'origine du drame.

55,3 millions de citoyens turcs sont invités à voter dans 167 140 bureaux de vote ouverts à travers le pays. Les électeurs pourront voter de 04h00 GMT à 13h00 GMT dans l'est de la Turquie, et de 05h00 GMT à 14h00 GMT dans le reste du pays. En outre, 461 bureaux de vote ont été ouverts dans les prisons. Les citoyens turcs vivant à l'étranger ont voté lors d'un scrutin anticipé.

Dans le cas d'un résultat positif du référendum, les autorités turques proposent de faire 18 amendements à la Constitution du pays. Il est notamment prévu d'étendre les pouvoirs du Président et de passer d'une forme de république parlementaire à une république présidentielle.

