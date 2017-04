Les forces irakiennes s'approchent du «cœur de Daech» à Mossoul

© AP Photo/ Khalid Mohammed Mossoul: Daech exécute publiquement 50 civils fugitifs

Des unités de la police fédérale irakienne ont repris le contrôle des alentours de la mosquée d'al Nouri dans Mossoul-Ouest, depuis laquelle Daech avait proclamé en 2014 son soi-disant califat.

Selon le général-lieutenant Raëd Chaker Jawdat, suite à l'avancée des militaires dans la vieille ville de Mossoul, des tireurs d'élite se sont installés sur les toits des bâtiments libérés des terroristes autour de la mosquée.

© REUTERS/ Ruairidh Villar/Save the Children Daech utilise des armes chimiques contre les civils à Mossoul

Érigée il y a 800 ans, la grande mosquée d'al-Nouri est notamment connue pour son minaret « bossu ». En juin 2014, le chef de l'organisation djihadiste Daech Abou Bakr al-Baghdadi y a fait sa seule apparition publique, effectuant un prêche durant lequel il a proclamé la création de son califat sur l'Irak et la Syrie.

Lancée à la mi-octobre, l'opération de reconquête de Mossoul a permis aux forces gouvernementales de reprendre toute la partie orientale et la moitié de la partie ouest de cette grande ville du nord de l'Irak.

