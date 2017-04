La Serbie veut des systèmes antiaériens russes S-300

La Serbie a besoin de deux divisions de systèmes de missiles antiaériens S-300 et d'un poste de commandement de régiment. Leur acquisition fait actuellement l'objet de discussions avec la Russie et la Biélorussie, a déclaré aux journalistes dimanche 16 avril le Premier ministre serbe Aleksandar Vučić, élu Président le 2 avril. Selon lui, cette question a été examinée directement avec les Présidents russe et biélorusse Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko.

Cependant, M. Vučić a noté qu'aucun accord concret sur la livraison de S-300 n'avait été signé, mais qu'un entretien avec le Président russe sur ce sujet avait eu lieu.

« Il n'existe aucun accord sur cette question, mais il serait très important pour nous d'avoir à notre disposition deux divisions et un poste de commandement régimentaire. Ce serait une solution pour nous sur le long terme », a déclaré le Président élu de la République de Serbie.

De même, en répondant à la question d'un journaliste sur la possible livraison de S-300 à la Croatie dans les années 1990, il a souligné qu'il n'avait pas ces informations et que la Russie avait officiellement nié ces rapports.

Il est à noter, que lors de la dernière visite du Premier ministre serbe à Moscou fin mars 2017, la question de la livraison des armes russes avaient été également soulevée. M. Vučić avait annoncé son intention de discuter avec M. Poutine l'acquisition de systèmes antiaériens russes Bouk et S-300.

« Notre idée est de parler aussi des S-300 (systèmes de défense aérienne russe), ce qui est aussi une arme défensive », avait déclaré à l'époque le Premier ministre serbe à une chaîne de télévision serbe RTS Sat.

Lors d'une visite non officielle en 2016 a Moscou, le Premier ministre de la République de Serbie avait conclu un accord avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou sur la livraison de six avions MiG-29, 30 chars et autres véhicules blindés.

