Un militaire sud-coréen décède lors d'un exercice militaire conjoint avec les USA

© AP Photo/ Massoud Hossaini Un soldat des forces spéciales US tué lors d’une opération en Afghanistan

Un militaire des forces armées sud-coréennes est mort au cours des exercices organisés conjointement avec l'armée américaine, informe l'agence de nouvelles Yonhap le dimanche 16, se référant au ministère sud-coréen de la Défense.

Le sergent de première classe, dont l'identité n'a pas été communiquée, servait comme commandant de char.

D'après l'agence, son blindé, qui était en route vers un point de rassemblement après l'exercice du matin, a chuté d'un pont sur le polygone de Paju, au nord de Séoul, vers 12h30 samedi 15 avril.

Deux autres membres d'équipage, un conducteur et un artilleur, s'en sont sortis avec des blessures légères. L'armée enquête sur les détails de l'incident.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».