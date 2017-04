Des inconnus tirent sur des touristes au Mexique, des victimes

Deux touristes ont trouvé la mort et six autres ont été blessés dans une fusillade qui a lieu sur le quai de Miguel Aleman, un célèbre site touristique de la ville mexicaine d'Acapulco.

Comme l'indique le journal mexicain Proceso, un groupe de touristes se promenait sur le quai samedi soir lorsque des inconnus ont ouvert le feu. Un individu a été tué sur place, sept ont été blessés, dont des femmes et des enfants. Par la suite, une jeune fille blessée est décédée à l'hôpital.

Bien qu'étant une des plaques tournantes du trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, Acapulco est considéré comme l'une des cinq plus grandes stations balnéaires mexicaines et accueille plusieurs millions de touristes chaque année.

