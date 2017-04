Le tir de missile nord-coréen pourrait avoir été saboté par les USA

L'ancien ministre britannique des Affaires étrangères, Malcolm Rifkind, a déclaré qu'il y avait deux raisons qui pouvaient expliquer l'échec du tir de missile nord-coréen : soit l'engin lui-même était défectueux, soit le lancement a été saboté par une cyberattaque américaine.

« Cela aurait pu échouer parce que le système n'est pas assez bon, mais il est tout à fait possible que les États-Unis — à l'aide de cyber méthodes — aient réussi à interrompre à plusieurs reprises ces types de tests en les faisant échouer », a estimé M. Rifkind dans une interview à la BBC.

L'ancien chef du ministère britannique des Affaires étrangères a également prévenu que la Corée du Nord était « un pays avancé en matière de nucléaire » et avait déjà effectué avec succès plusieurs tests.

© REUTERS/ Damir Sagolj Pyongyang qualifie de chantage la politique US à son égard

Les militaires sud-coréens ont informé le 16 avril que Pyongyang avait tenté de procéder au tir d'un nouveau missile, tentative qui s'était soldée par un échec. La défense américaine a confirmé le tir d'un missile. Il a été effectué depuis un polygone d'essai situé près de Sinpo (Hamgyong du Sud, sur la mer du Japon). L'engin, dont le type n'a pas encore été établi, a explosé peu après son envol. Selon les experts, il ne s'agirait pas d'un missile balistique intercontinental.

C'est la deuxième fois qu'un tir est effectué depuis Sinpo ces derniers temps. Le 5 avril, la Corée du Nord avait tiré un missile balistique de moyenne portée de type KN-15.

