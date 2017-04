Un bateau de sauvetage avec des migrants à bord lance des S.O.S en Méditerranée

Un bateau de sauvetage avec des migrants à bord se trouve en détresse dans les eaux méditerranéennes car il a été surchargé, a annoncé sur sa page officielle sur Facebook l'organisation allemande non-gouvernementale Jugend Rettet possédant ce navire.

«Le Iuventa n'arrête pas d'envoyer des messages de détresse destinés au centre de coordination des opérations de sauvetage en mer, situé à Rome. Nous ne pouvons plus gérer cette situation par nos propres moyens! Le Iuventa ne peut plus manœuvrer car il y a trop de monde à son bord », a indiqué le communiqué.

De plus, la situation s'empire à cause des intempéries qui mettent en danger des centaines de vies. Selon les informations de Jugend Rettet, encore quelque 400 personnes dont femmes enceintes et enfants, suivent le navire en détresse à bord de bateaux pneumatiques.

Depuis 2015, l'Europe traverse la crise migratoire la plus importante depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Selon l'Onu, l'année 2016 a été la plus meurtrière pour les réfugiés qui tentent de se rendre en Europe par la Méditerranée: plus de 3 800 personnes sont mortes en tentant la traversée alors même qu'elles étaient trois fois moins à suivre cet itinéraire. Le triste record avait été précédemment établi en 2015 avec 3 771 victimes.

En 2017, la plupart des migrants sont morts pendant leur périple via la Méditerranée centrale, alors qu'en 2016, la majorité des pertes humaines ont été enregistrées en Méditerranée orientale.

