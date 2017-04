En Syrie ou ailleurs, la Russie s'oppose aux renversements fomentés depuis l'étranger

La Russie ne défend pas l'idée du maintien à tout prix du Président syrien Bachar el-Assad au pouvoir, mais s'oppose aux renversements orchestrés depuis l'étranger, a déclaré dimanche à Riyad Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), à l'issue de rencontres avec les autorités saoudiennes.

« C'est notre position de principe — ne pas admettre le renversement depuis l'étranger de régimes plaisants, déplaisants ou autres », a indiqué la femme politique, avant de rappeler que c'était au peuple syrien de décider du sort de Bachar el-Assad.

Mme Matvienko a souligné que la situation en Syrie avait été au cœur de ses rencontres avec le roi d'Arabie saoudite, avec le ministre saoudien des Affaires étrangères et avec d'autres hauts responsables et qu'elle avait explicité les arguments de la partie russe.

« Il y a différentes approches et points de vue sur une série de problèmes, mais ces différences ne revêtent pas un caractère antagoniste », a-t-elle dit, tout en pointant que ces divergences d'avis rapprochaient plutôt les parties.

« Nous ne sommes pas sur les différents côtés des barricades », a résumé la présidente du Conseil de la Fédération.

Numéro trois de l'État russe, Valentina Matvienko est en visite officielle en Arabie saoudite depuis samedi. Il s'agit du premier déplacement d'un responsable russe haut placé au royaume depuis la visite de Vladimir Poutine à Riyad en 2007.

© REUTERS/ Muzaffar Salman La Russie veut renforcer la collaboration avec la Syrie dans la lutte antiterroriste

Comme elle l'a elle-même déclaré au journal Izvestia, son déplacement est lié aux négociations avec les officiels saoudiens sur la « nécessité d'unir les efforts dans la lutte contre le terrorisme ».

