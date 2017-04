L'armée syrienne élimine dix extrémistes d'al-Nosra dans le sud du pays

L'armée syrienne a effectué une frappe sur les positions de l'organisation terroriste Front al-Nosra à Deraa, dans le sud du pays, éliminant une dizaine d'extrémistes, annonce la chaîne de télévision syrienne.

« Les troupes de l'armée gouvernementale ont réalisé des frappes contre les bases du groupe terroriste Front al-Nosra dans la banlieue de Deraa. Dix extrémistes ont été éliminés et plusieurs autres blessés », indique la chaîne dans un communiqué.

L'armée syrienne continue à combattre Daech et le Front al-Nosra, organisations terroristes non concernées par le régime de cessez-le-feu entré en vigueur le 30 décembre dernier. Depuis, 1 463 localités syriennes s'y sont ralliées et le calme revient petit à petit dans le pays.

Le 31 décembre dernier, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu) a adopté à l'unanimité la résolution russe entérinant l'accord de cessez-le-feu en Syrie, saluant les ententes obtenues avec la médiation de Moscou et d'Ankara.

