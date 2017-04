Damas saisit l'Onu suite à l'attentat d'Alep

Le ministère syrien des Affaires étrangères a envoyé des lettres au secrétaire général de l'Onu et au président du Conseil de sécurité suite au récent attentat d'Alep qui avait fait plus de 70 morts, relate l'agence SANA.

« Le gouvernement de la République arabe syrienne souligne de nouveau la nécessité de conjuguer les efforts de la communauté internationale en matière de lutte antiterroriste avec la pleine coopération du gouvernement syrien », indique l'agence citant les lettres en question.

Samedi 15 avril, un véhicule piégé conduit par un kamikaze a explosé à proximité d'un bus évacuant vers Alep les résidents des localités chiites de Foua et de Kafraya, situées dans la province d'Idlib. Près de 70 personnes ont trouvé la mort dans l'attaque, selon les données officielles.

Pour la diplomatie syrienne, l'attentat d'Alep a été perpétré en réaction aux récents succès des forces gouvernementales dans la lutte contre Daech et le Front al-Nosra.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »