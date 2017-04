Les réacteurs nucléaires sud-coréens ne résisteront pas à une frappe de missiles

Les caissons de confinement des réacteurs nucléaires sud-coréens n'ont pas été conçus pour résister à une frappe de missiles ou toute autre attaque militaire extérieure, écrit l'agence Yonhap , se référant à un rapport soumis par la compagnie Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) au parlementaire Kim Jong-hoon.

La compagnie en question gère des centrales hydrauliques et nucléaires, assurant près de 40% de la consommation énergétique de Corée du Sud.

Le caisson de confinement isolant le réacteur est conçu pour limiter les fuites d'éléments radioactifs dans l'environnement en cas d'accident majeur.

« Initialement [les enceintes de confinement, ndlr] ont été conçues pour résister en cas d'ouragans, de tremblements de terre ou d'autres cataclysmes naturels », a déclaré le parlementaire, commentant le rapport, avant de souligner que le caisson pouvait résister à une onde d'explosion provenant de l'intérieur et non depuis l'extérieur.

© REUTERS/ Damir Sagolj La guerre de Corée n’aura pas lieu

Kim Jong-hoon a en outre expliqué que Séoul était en retard par rapport aux États-Unis en termes de mesures de protection contre les attaques militaires ou terroristes intentionnées. Or, les tirs de missiles nord-coréens poussent le pays à combler cette lacune.

Les militaires sud-coréens ont informé le 16 avril que Pyongyang avait tenté de procéder au tir d'un nouveau missile, tentative qui s'était soldée par un échec. La défense américaine a confirmé le tir d'un missile. Il a été effectué depuis un polygone d'essai situé près de Sinpo (Hamgyong du Sud, sur la mer du Japon). L'engin, dont le type n'a pas encore été établi, a explosé peu après son envol. Selon les experts, il ne s'agirait pas d'un missile balistique intercontinental.

