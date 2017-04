Tokyo se prépare pour un afflux de migrants

Le gouvernement japonais envisage l'hypothèse d'un afflux de migrants depuis la péninsule coréenne, où la tension ne cesse de monter. Cependant, le premier ministre Shinzo Abe a déclaré ce lundi au parlement que l'approche privilégiée auprès des migrants serait sélective.

« Nous envisageons une série de mesures, à savoir le mode de débarquement au Japon, l'hébergement et la prise de décision sur l'octroi par notre État du statut de réfugié », a dit le Premier ministre cité par l'agence Kyodo.

Il a ajouté que des mesures étaient également étudiées afin de protéger les citoyens japonais sur le territoire de la péninsule coréenne.

La déclaration de M. Abe pourrait provoquer de vifs débats en Corée du Sud car elle suscite de l'anxiété chez ses habitants, communique l'agence sud-coréenne Yonhap.

Le 13 avril, dans la foulée de la frappe américaine contre la Syrie, Shinzo Abe a averti les députés du Parlement que la Corée du Nord pourrait charger de gaz sarin les ogives de ses missiles balistiques.

Le Président américain Donald Trump a déclaré récemment que toutes les mesures possibles étaient étudiées en vue de contenir le programme balistique et nucléaire de Pyongyang, qui menace de déclencher des représailles contre les bases américaines dans la région en cas de provocations.

Le premier ministre japonais a souligné à cet effet l'importance des efforts diplomatiques pour régler le problème.

