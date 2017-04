Mike Pence déclare la fin de la «patience stratégique» US à l’égard de Pyongyang

Au lendemain de l'échec d'un tir de missile par Pyongyang, le vice-Président américain Mike Pence s'est rendu lundi matin dans une base militaire américaine en Corée du Sud, située dans une zone démilitarisée séparant les deux Corées.

« Il y a eu une période de patience stratégique, mais cette ère de patience stratégique est terminée », a déclaré le responsable américain à des journalistes.

Il a souligné que « toutes les options sont sur la table « pour régler le dossier nord-coréen et que la Corée du Nord « ne doit pas douter de la détermination des États-Unis d'agir ensemble avec ses alliés ».

© REUTERS/ Damir Sagolj La guerre de Corée n’aura pas lieu

M. Pence était arrivé dimanche en Corée du Sud, dans un contexte de très fortes tensions sur la péninsule, où les États-Unis ont décidé d'envoyer un groupe aéronaval.

Précédemment, le Conseil de sécurité nationale américain avait présenté au Président Donald Trump un rapport sur les réactions possibles des États-Unis à la menace nucléaire émanant de Pyongyang comprenant, entre autres, la possibilité d'un déploiement de l'arme nucléaire en Corée du Sud.

La chaîne de télévision NBC, citant une source dans le renseignement américain, a déclaré que Washington était prêt à effectuer une « frappe préventive par des moyens conventionnels » contre la Corée du Nord. Deux navires de combat américains, équipés des missiles de croisière Tomahawk, sont déployés actuellement dans la région de la péninsule coréenne. En outre, le Président américain s'est prononcé pour le déploiement de sous-marins nucléaires dans la région.

Dimanche matin, Pyongyang a effectué une tentative de lancement d'un missile, mais l'expérience s'est soldée par un échec.

