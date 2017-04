Kim Jong-un présente ses redoutables Forces des opérations spéciales

La Corée du Nord a pour la première fois officiellement présenté ses militaires des Forces des opérations spéciales, qui ont attiré une attention particulière auprès des experts militaires sud-coréens, selon la plus grande agence de presse en Corée du Sud Yonhap

Les soldats des Forces des opérations spéciales nord-coréennes ont fait leur apparition devant le grand public lors du défilé militaire organisé le 15 avril à Pyongyang, à l'occasion du 105e anniversaire de Kim Il-sung, fondateur de l'État nord-coréen et grand-père du dirigeant actuel Kim Jong-un.

Les militaires des Forces des opérations spéciales avaient un look bien particulier: lunettes soleil noires, casques robustes ornées de jumelles de vision nocturne sophistiquées, couleurs camouflages sur le visage et fusils ultramodernes, naturellement.

« Dès que le commandant suprême Kim Jong-un l'ordonnera, ils transperceront au moyen d'une épée le cœur de l'ennemi avec une détermination pareille à l'éclat au-dessus du mont Paektu », a annoncé le présentateur lors de la marche des Forces des opérations spéciales.

© REUTERS/ Damir Sagolj Un expert russe décrypte le défilé militaire à Pyongyang

