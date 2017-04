Ex-ambassadeur US: «Trump tente d’être plus nord-coréen que les Nord-Coréens»

« Les puissants pouvoirs ne peuvent vraiment pas bluffer », a déclaré Christopher Hill, ex-ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud, dans une interview à ABC News, soulignant que la rhétorique agressive du président Trump à l'encontre de Pyongyang «rend les gens nerveux».

« Voyons si cela fonctionne », a-t-il déclaré. « Certainement, cela rend les gens nerveux quand ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce qu'il veut dire. Et vous savez que les puissants pouvoirs ne peuvent vraiment pas bluffer. Alors, lorsque vous parlez dans ces termes, vous devez être prêt à le faire. Je suppose que c'est ce qui inquiète le plus les gens ».

Selon lui, par sa rhétorique agressive, le président américain « tente d'être plus nord-coréen que les Nord-Coréens ».

La chaîne de télévision NBC, citant une source dans le renseignement américain, a déclaré que Washington était prêt à effectuer une « frappe préventive par des moyens conventionnels » contre la Corée du Nord. Deux navires de combat américains, équipés des missiles de croisière Tomahawk, sont déployés actuellement dans la région de la péninsule coréenne. En outre, le Président américain s'est prononcé pour le déploiement de sous-marins nucléaires dans la région.

Face au déploiement d'un groupe aéronaval américain au large de son littoral et à la montée des tensions autour de son programme nucléaire et balistique, Pyongyang a effectué dimanche une tentative de lancement d'un missile, mais l'expérience s'est soldée par un échec.

