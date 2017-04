Un tiers des Russes jugent possible une guerre USA-Russie

© AFP 2017 Brendan Smialowski Trump sur les USA: «Nous avons beaucoup d’assassins»

Un affrontement armé entre la Russie et les États-Unis semble toujours impossible ou peu probable pour la majorité des Russes (63 %), mais la part de ceux qui pensent qu'une guerre est possible ou même qu'elle est déjà en cours a atteint les 30 %, lit-on dans un rapport du centre d'étude de l'opinion publique VTSIOM.

Ainsi, 16 % des sondés qualifient un tel affrontement d'absolument incroyable, 47 % de peu probable, 16 % croient qu'une guerre est très probable et qu'elle peut éclater d'ici peu, et 14 % sont d'avis qu'elle est déjà en cours.

© AFP 2017 GEORGES GOBET L'Otan crée un catalogue de «mythes russes»

En mars 2014, un quart des sondés (25 %) considéraient improbable une telle guerre, plus de la moitié (51 %) la jugeaient peu probable, 16 % très probable, et seulement 4 % estimaient qu'elle était en cours, selon VTSIOM.

Le sondage national VTSIOM-Sputnik a été réalisé par téléphone les 11 et 12 avril 2017 auprès de 1 200 personnes. La marge d'erreur statistique ne dépasse pas les 3,5 %.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».