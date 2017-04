La coalition occidentale réalise une opération au sol près de Deir ez-Zor

La chaîne de télévision Sky News Arabia, qui a diffusé cette information, se référant à ses propres sources, ne précise pas quels militaires concrètement avaient été débarqués depuis les hélicoptères de la coalition.

© AFP 2017 Raqa Media Center La frappe de la coalition aurait fait des centaines de victimes près de Raqqa

En mars, la chaîne a annoncé une opération similaire près de la ville syrienne de Raqqa, affirmant que l'opération avait été réalisée par des militaires américains. Cependant, la coalition a démenti l'information, déclarant qu'il s'agissait d'une unité kurdo-arabe des Forces démocratiques syriennes.

Selon Sky News Arabia, l'opération de Deir ez-Zor a eu pour cible des stocks d'approvisionnement et des dépôts d'armes de Daech situés à l'est de la ville. Sans faire état des résultats de l'opération, la chaîne communique que les militaires ont quitté la région 20 minutes après le débarquement.

