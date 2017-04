Un avion en provenance de Marseille s'écrase au Portugal, cinq victimes dont des Français

Dans la ville portugaise de Tires, cinq personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion. Selon le premier bilan fourni par le Bureau pour la prévention et l'enquête des catastrophes aériennes et incidents ferroviaires, trois passagers et un pilote sont morts, tandis que les dernières informations indiquent qu'un cinquième homme (un conducteur de camion) est décédé. L'avion était en provenance de Marseille.

Tragédia há momentos na zona de Tires, S. Domingos de Rana, queda de avião após descolagem. Oxalá não haja vítimas a lamentar pic.twitter.com/r0ZGxmZo08 — Nuno Inverno (@NunoInverno) 17 апреля 2017 г.

L'incident est survenu non loin de l'entrée d'un supermarché Lidl, où un petit avion s'est écrasé sur le parking. Le périmètre a été bouclé. Un nuage de fumée s'élève des lieux du crash. Des témoins ont partagé des vidéos de la zone filmée en direct.

Avioneta cai em tires Опубликовано Ramiro Ribeiro 17 апреля 2017 г.

Des témoins, cités par Diário de Notícias, affirment avoir entendu deux explosions, une alors que l'avion était en plein et l'autre au moment où l'appareil a touché le sol.

Comme le signale le journal El Mundo, trois Français, passagers de l'avion, figurent parmi les victimes, ainsi qu'un pilote d'origine suisse et un chauffeur portugais qui déchargeait son camion non loin du supermarché au moment du crash.

Un avion en provenance de Marseille s'écrase au Portugal, plusieurs victimeshttps://t.co/N4aIYVh96U pic.twitter.com/9W9aeqKSM5 — Sputnik France (@sputnik_fr) 17 апреля 2017 г.

Le Président portugais Marcelo Rebelo de Sousa s'est rendu sur le lieu du crash, signale Observador.

Mais um bocadinho do acidente com avioneta em tires Опубликовано Ramiro Ribeiro 17 апреля 2017 г.

Il s'agit d'un bimoteur PA31 (Piper Navajo) enregistré en Suisse. Les origines de l'incident restent à préciser.

Détails à suivre

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».