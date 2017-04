Que signifie véritablement la peine de mort pour la Turquie?

Alors que Recep Tayyip Erdogan a évoqué la possibilité d'organiser un nouveau référendum invitant les Turcs à se prononcer sur le rétablissement de la peine de mort, Youri Potchta, politologue et professeur à l'Université russe de l'Amitié des Peuples à Moscou, estime que cette initiative n'est qu'un « levier » symbolique pour le président turc.

« Ce n'est qu'un des "petits détails" pour établir le pouvoir personnel de M. Erdogan. Il lui manque un levier comme la peine de mort. Il a besoin d'un levier symbolique qui fasse peur à cette partie de la population qui hésite encore », a déclaré M. Potchta dans une interview à Sputnik.

En outre, le leader turc pourrait se servir de la peine capitale comme d'un outil pour exercer la pression sur l'Union européenne, selon l'expert.

« La peine de mort est encore dans une certaine mesure, le chantage de l'Union européenne », souligne Youri Potchta.

Il ajoute notamment que Recep Tayyip Erdogan se rend compte du fait que l'introduction de la peine de mort en Turquie signifierait la rupture des négociations sur l'entrée du pays dans l'Union européenne.

« M. Erdogan le comprend parfaitement bien, mais il a de moins en moins envie de s'intégrer dans l'UE. »

Ce manque d'enthousiasme est notamment provoqué par le fait que la Turquie ne répond pas à certaines exigences de l'UE.

Par exemple, l'Union européenne demande que soit modifiée la législation antiterroriste, ce que M. Erdogan a refusé de faire car « dans ce cas, il ne serait pas en mesure de mener une lutte sérieuse contre les Kurdes », a résumé le professeur.

