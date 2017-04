L'ex-Président sud-coréen Park Geun-hye inculpé pour corruption

L'épopée de l'ancienne dirigeante de la Corée du Sud sera bientôt terminée: mêlée à un scandale de corruption majeur, elle a été formellement inculpée lundi pour corruption.

L'ex-chef de l'État, destitué début mars puis arrêté fin mars, est également poursuivi pour abus de pouvoir et pour divulgation des secrets d'État, annonce l'agence Yonhap.

« Nous avons formellement inculpé Mme Park (…) de nombreux chefs d'accusation parmi lesquels: abus de pouvoir, coercition, corruption et divulgation de secrets d'État », ont déclaré les enquêteurs à l'issue de leurs investigations.

Qui sera le nouveau président de la Corée du Sud?

La destitution de l'ex-Président a été votée massivement par les députés début décembre, et la Cour constitutionnelle du pays, formée de huit juges, a confirmé le 10 mars à l'unanimité cette destitution.

L'ancien Président, âgé de 65 ans, est accusé d'être à l'origine, avec son amie Choi Soon-sil, de pressions sur des conglomérats sud-coréens en vue d'obtenir des dons pour deux fondations soutenant sa politique.

Les Coréens du Sud entre paradis et enfer après la destitution de leur présidente

Rappelons, qu'un tollé a éclaté en Corée du Sud après qu'il soit avéré que l'amie de la présidente Choi Soon-Sil, qui n'avait jamais occupé de fonction officielle, s'ingérait dans les affaires d'États. Notamment, il a été révélé que Mme Choi corrigeait les discours officiels de la présidente avant leur publication officielle.

Mme Choi est actuellement jugée pour avoir profité de ses entrées pour contraindre de grands groupes du pays à verser près de 70 millions de dollars à deux fondations qu'elle contrôlait, des sommes dont elle aurait fait un usage personnel.

