Le FSB démantèle un trafic d’armes en provenance d’UE et d’Ukraine

Le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) a annoncé ce lundi avoir mis un terme à l'activité illégale d'un groupe interrégional impliqué dans l'organisation d'un trafic d'armes en provenance d'Union européenne et d'Ukraine.

Selon les informations présentées par le FSB, 54 personnes de 24 districts de Russie ont été interpellées.

Par ailleurs, lors d'une opération spéciale, 230 d'armes à feu dont 18 mitrailleuses, 43 fusils d'assaut, 29 mitraillettes, 45 carabines et fusils, 97 pistolets et revolvers.

En outre, on parle d'un canon équipant un avion datant la Seconde guerre mondiale, plus de 16 000 munitions, 15 grenades explosives, plus de 21 kilos d'explosifs, des drogues ainsi que de nombreux formulaires falsifiés autorisant à acheter des armes.

De plus, trois ateliers clandestins se spécialisant en fabrication d'armes ont été fermés.

Une enquête a été ouverte tandis que des « opérations visant au démantèlement de réseaux de trafic des armes » sont déjà lancées.

