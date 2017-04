Moscou suit de près les déclarations de Donald Trump, mais pas celles de ses conseillers

Lors d'une conférence de presse, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a donné son avis sur les déclarations du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, H. R. McMaster. Il a indiqué que Moscou concentrerait son attention sur les affirmations du Président américain, Donald Trump, au sujet de la Russie et non sur les paroles de son conseiller.

« Et le Président [Donald Trump, ndlr] a confirmé qu'il voulait améliorer les relations avec la Fédération de Russie et nous sommes aussi prêts pour cela », a-t-il souligné.

Auparavant, le conseiller de M. Trump à la sécurité nationale des États-Unis, le lieutenant-général Herbert McMaster, avait déclaré que la Russie « [menait] des activités subversives en Europe ». Il n'a pas précisé en quoi consistaient ses activités.

De son côté, le Président américain, après la visite du secrétaire d'État Rex Tillerson à Moscou, a déclaré que « tout [irait] bien entre la Russie et les États-Unis ».

Par ailleurs, des représentants de haut niveau des pays occidentaux ont à plusieurs reprises accusé la Russie de « s'ingérer » dans les processus politiques à l'étranger. Le quotidien britannique The Telegraph avait par exemple rapporté début 2016 que les États-Unis avaient eu l'intention de lancer une enquête approfondie en Europe afin de déterminer à quel point les autorités russes avaient infiltré les milieux politiques européens en vue de « porter atteinte à la cohésion politique » de l'Union. En particulier, Washington, avait accusé la Russie d'ingérence dans l'organisation du référendum au Pays-Bas sur le rapprochement entre l'Union Européenne et l'Ukraine.

La partie russe rejette toutes ces allégations qu'elle juge non fondées.

