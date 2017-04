Pour Moscou, le référendum est «une question de souveraineté de la République de Turquie»

Le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov a commenté les résultats du référendum constitutionnel en Turquie tenu le 16 avril. Il a souligné que le plébiscite en Turquie relevait de la souveraineté du pays, ajoutant qu'il fallait respecter la volonté du peuple turc.

« Le dernier référendum est une question de souveraineté de la République de Turquie, a indiqué M. Peskov. Nous croyons que tout le monde doit respecter la volonté du peuple turc ».

Le camp du « oui » aux amendements constitutionnels visant au renforcement des pouvoirs du Président turc Recep Tayyip Erdogan était en tête avec plus de 51 % des suffrages dimanche après le dépouillement de près de 99 % des bulletins à l'issue d'un référendum historique.

© REUTERS/ Vasily Fedosenko USA-Turquie: les pommes de discorde latentes

55 millions d'électeurs turcs étaient appelés dimanche à se prononcer sur une série d'amendements constitutionnels visant à remplacer le régime parlementaire par un régime présidentiel qui permettrait au Président Recep Tayyip Erdogan d'élargir son pouvoir exécutif, le poste de Premier ministre étant supprimé, et de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2029.

Après les résultats partiels du référendum historique sur les pouvoirs du Président en Turquie, le Parti républicain du peuple (CHP), principale formation d'opposition, a exprimé son souhait de tenir un nouveau décompte de 60 % des bulletins exprimés.

