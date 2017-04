La Russie met en garde contre d’éventuelles provocations sur la péninsule coréenne

Moscou soutient les efforts internationaux coordonnés dans le cadre des formats existants pour résoudre le problème nucléaire nord-coréen, a déclaré le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov le lundi 17 avril.

« Nous appelons constamment toutes les parties à la retenue dans cette situation, nous appelons tout le monde à tout faire pour éviter toute action qui pourrait être considérée comme une provocation », a annoncé M. Peskov.

© REUTERS/ Damir Sagolj Pyongyang qualifie de chantage la politique US à son égard

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a de son côté déclaré que Moscou ne tolérerait pas les « actions nucléaires aventureuses » de Pyongyang. Il a également souligné que les réactions de certains pays ne devaient pas violer le droit international.

Le vice-Président des États-Unis Mike Pence, qui était arrivé dimanche en Corée du Sud dans un contexte de très fortes tensions sur la péninsule, s'est rendu lundi matin dans une base militaire américaine située dans la zone démilitarisée séparant les deux Corées où il sonné la fin de la politique de « patience stratégique » des États-Unis à l'égard de Pyongyang.

