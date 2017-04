Un écho de la guerre: le désamorçage des mines de la Seconde Guerre mondiale à Dunkerque

D'après la chaîne France3, une opération de déminage d'une plage de Dunkerque où on avait trouvé des barges défensives datant de la Seconde Guerre mondiale qui pourraient encore contenir des explosifs, commencera mardi le 18 avril.

Les barges défensives, au large de la plage Malo-Terminus avaient été découvertes début février. Les démineurs-plongeurs devraient désamorcer les explosifs qu'ils contiennent. Il est prévu que le déminage se déroulera mardi et mercredi, pourtant l'opération pourrait être prolongée jusqu'à jeudi.

Au cours de l'opération, plusieurs périmètres de sécurité seront établis pour les habitants des maisons se situant à proximité de la plage. Tous les logements à une distance de moins de 160 mètres devront être évacués. Dans un rayon de 800 mètres, les gens sont priés de fermer les volets en laissant les fenêtres ouvertes. La circulation des transports terrestres et fluviaux sera considérablement limitée.

La bataille de Dunkerque a été suivie de l'opération « Dunkerque » fin-mai — début-juin 1940. La bataille a abouti à la victoire tactique de l'armée allemande et à l'évacuation des troupes françaises, britanniques et belges.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».