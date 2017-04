Pyongyang à l'Onu: à cause des USA, une guerre nucléaire peut éclater à tout moment

© REUTERS/ Damir Sagolj Pyongyang mettrait 5 à 6 ans pour construire un missile capable d’atteindre les USA

Le représentant permanent de Pyongyang à l'Onu a estimé que les États-Unis avaient créé une situation dangereuse dans la région qui constituait une grave menace pour la paix sur la péninsule coréenne.

Selon lui, « une guerre nucléaire peut éclater à tout moment ».

Il a fermement condamné les États-Unis et la Corée du Sud pour avoir organisé des exercices militaires d'une échelle inédite et a mis en garde contre les conséquences de ces actions pour la paix dans la région.

« Cette situation présente une menace sérieuse pour la paix et la stabilité », a déclaré l'ambassadeur nord-coréen le lundi 17 avril.

© AP Photo/ Wong Maye-E Moscou veut faire revenir la Corée du Nord aux négociations

Par ailleurs, un diplomate nord-coréen a averti que Pyongyang était prêt à « prendre des mesures » contre les actions agressives de Washington.

De plus, l'ambassadeur nord-coréen a annoncé que la Corée du Nord tiendrait de nouveaux, essais nucléaires, les sixièmes, quand il le jugera nécessaire, ajoutant que l'arsenal nucléaire du pays ne visait qu'à protéger sa propre sécurité et sa souveraineté.

© REUTERS/ Damir Sagolj La guerre de Corée n’aura pas lieu

Les militaires sud-coréens ont informé le 16 avril que Pyongyang avait effectué une tentative de tirer un nouveau missile, tentative qui s'était finalement soldée par un échec. La défense américaine a confirmé le tir d'un missile. Il a été effectué depuis un polygone d'essai situé près de Sinpo (Hamgyong du Sud, sur la mer du Japon). L'engin, dont le type n'a pas encore été établi, a explosé peu après son envol. Selon les experts, il ne s'agirait pas d'un missile balistique intercontinental.

Suite au lancement échoué, le vice-Président américain Mike Pence, en visite dans une base militaire US en Corée du Sud, a annoncé la fin de la politique de « patience stratégique » de Washington à l'égard de Pyongyang. À l'heure actuelle, un groupe aéronaval américain avec à sa tête le porte-avions USS Carl Vinson se dirige vers la péninsule coréenne.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».