Un poney tué au passage de chasseurs US dans le ciel britannique

Le poney Monty n'a pas survivre au stress subi pendant le passage de deux chasseurs américains F-15 au-dessus de sa tête, rapporte le tabloïde britannique Daily Mail.

Les avions de combat partis de la base militaire de Lakenheath dans le comté de Suffolk sont passés à basse altitude au-dessus d'un champ où se reposait l'animal âgé de dix ans. Selon le journal, le poney, qui appartenait à une fille de trois ans, est « tombé malade » suite au passage des chasseurs et s'est éteint avant l'arrivée du vétérinaire.

Toujours d'après le Daily Mail, certains rapports indiquent qu'au moins trois autres chevaux, grandement perturbés par le bruit des chasseurs, ont dû être abattus par leurs propriétaires.

