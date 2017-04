Cocktails Molotov, pétards et canons à eau près du Zénith qui accueille le meeting du FN

La course présidentielle prend une nouvelle tournure à moins d'une semaine des primaires qui auront lieu dimanche prochain. Rattrapée, d'après les derniers sondages, par le candidat d'En marche!, Marine Le Pen souhaite donner un grand meeting devant ses partisans au Zénith de Paris, une décision qui n'est pas du goût de ses opposants.

© Sputnik. Xénia Kozlitina Manifestation contre FN à côté de Zenith Paris

Après avoir organisé le 16 avril une manifestation qui a réunie plusieurs centaines de personnes au départ d'Aubervilliers, les anti-FN se sont regroupés aux abords du Zénith, encerclé par les forces de l'ordre, pour saborder le meeting de la présidente du FN.

Les forces de l’ordre bloquent l'accès d'une rue aux manifestants anti-FN © Sputnik. Xénia Kozlitina

Peu après le début du meeting de Marine Le Pen, des cocktails Molotov ont été lancés.

La correspondante de Sputnik fait état d'une cinquantaine de manifestants à côté du Zénith. Des dispositifs renforcés de sécurité ont été mis en place.

La situation a commencé à dégénérer lorsque les manifestants ont scandé leurs slogans comme « Flics, violeurs, assassins ». Plusieurs pétards ont été lancés par les manifestants en direction de la police. En réponse, les forces de l'ordre ont eu recours au gaz lacrymogène.

Peu de temps après, les affrontements ont éclaté. Plusieurs cocktails Molotov et pétards ont été lancés par la suite.

Les manifestants se sont dirigés vers le boulevard périphérique pour essayer de le bloquer. Cette marche était toujours accompagnée de slogans et de lancements de pétards.

© Sputnik. Xenia Kozlitina Manif anti-FN

En passant, une poubelle a été renversée et les manifestants y ont mis le feu. Quelques heurts ont éclaté entre les manifestants et la police, qui a dû utiliser des gaz lacrymogènes.

Pendant ce temps, lors du meeting dans la salle de Zénith, une femme torse nu a fait irruption sur scène à côté de la présidente du FN, selon un journaliste de l'AFP présent sur place. Elle a été immédiatement évacuée par le service d'ordre du Front national.

Vers 21h30, une deuxième femme s'est levée avec des inscriptions sur le torse. Après avoir crié un slogan, elle a été aussitôt mise dehors par le service de sécurité.

« Elle aurait dû rester un peu, elle aurait appris quelque chose », a souri Marine Le Pen citée par l'AFP.

Le 16 avril, une manifestation anti-FN au départ d'Aubervilliers a eu lieu à Paris, rassemblant, d'après différentes sources, entre 400 et 700 personnes. D'après la journaliste de Sputnik qui s'est rendue sur place, la manifestation a été accompagnée de différents slogans comme « Stop au racisme, ouvrez les frontières », « Solidarité avec les migrants » ou encore « Le droit de vote pour tous ». La situation a vite dégénéré.

La France est engagée actuellement dans une longue période électorale. L'élection présidentielle française de 2017 aura lieu les 23 avril et 7 mai. Les Français se rendront aux urnes pour élire le Président du pas pour un mandat de cinq ans.

