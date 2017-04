Pyongyang déterminé à mener un nouvel essai nucléaire

Pyongyang ne compte pas abandonner son programme nucléaire et procédera à un nouveau test d'arme atomique à l'heure qui lui conviendra, selon l'ambassadeur adjoint nord-coréen aux Nations unies Kim In Ryong.

« Il [l'essai nucléaire, ndlr] aura lieu à l'heure et à l'endroit qui seront jugés convenables par notre état-major », a annoncé le diplomate lors d'une conférence de presse à l'Onu.

La Corée du Nord s'est proclamée puissance nucléaire en 2005 avant de mener plusieurs essais nucléaires souterrains qui ont provoqué de vives protestations au sein de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté plusieurs résolutions instaurant des sanctions contre Pyongyang.

Le dernier test nucléaire nord-coréen en date remonte à septembre 2016, lorsqu'un séisme de magnitude 5,3 a été enregistré par les autorités sud-coréennes dans la zone du site nucléaire de Punggye-ri. Selon les estimations de la Corée du Sud et du Japon, la puissance libérée était équivalente à 10 kilotonnes de TNT, ce qui en ferait l'essai nucléaire nord-coréen le plus puissant.

Fin mars dernier, l'agence sud-coréenne Yonhap a affirmé que la Corée du Nord avait achevé les préparatifs en vue d'un nouveau test nucléaire.

