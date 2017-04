«Le rôle que joue Moscou au Proche-Orient inquiète les ex-puissances coloniales»

Une délégation libanaise comptant en son sein des ministres et des hommes d'affaires, est attendue ce mois-ci à Moscou. Le but de cette visite est de chercher à intensifier et à diversifier la coopération entre les deux États, a expliqué à Sputnik le ministre libanais des Déplacés, Talal Erslan. Ce dernier souligne que la Russie devrait prendre une part active dans la vie du Proche-Orient et ce pour y restituer l'équilibre.

« De bons rapports lient la Russie au Liban et nous aspirons à les développer tous azimuts. Nous sommes absolument persuadés que la Russie doit participer d'une façon directe dans la vie de notre région et ce à tous les niveaux. Cela devrait permettre de restituer la stabilité et l'équilibre qui sont les grands absents au Proche-Orient depuis déjà plusieurs années », a-t-il déclaré.

Selon M. Erslan, pour y parvenir les deux États devraient consolider leurs relations au niveau politique, mais aussi développer la coopération économique, commerciale et culturelle. Les investissements doivent également être pris en compte.

Or, juge-t-il, la puissance du rôle que joue la Russie en Syrie se ressent dans la région toute entière, ce qui gêne les pays occidentaux.

« Je ne vous le cache pas, ceci inquiète les politiciens dans les anciennes puissances coloniales qui gardent toujours une influence importante dans la région. D'ailleurs, elles y ont déjà perdu une partie de leur influence dans la région suite à la consolidation des positions extrémistes », a poursuivi le ministre.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Tillerson somme Moscou de faire un choix entre États-Unis et Syrie

Qu'on le veuille ou non, la Russie joue aujourd'hui un rôle clé sans le domaine de la lutte anti-terroriste qui est devenu un défi auquel tout le monde est confronté, estime le responsable libanais, soulignant que « ne pas coopérer avec la Russie aujourd'hui est égal à une coopération directe ou indirecte avec les terroristes ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».