Référendum turc: les critiques de l'OSCE provoquent l'ire d'Ankara

Une mission d'observation de l'OSCE a estimé que le référendum sur le passage au régime présidentiel en Turquie ne correspondait pas aux standards du Conseil de l'Europe.

En réponse, la diplomatie turque a indiqué avoir prié le BIDDH de « s'abstenir de faire des commentaires basés sur des informations insuffisantes ».

« Malheureusement, le rapport du BIDDH contient des accusations et des évaluations politiques. La conclusion selon laquelle le référendum turc ne correspondait pas aux standards internationaux est inacceptable », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué dont Sputnik a obtenu copie.

© REUTERS/ Murad Sezer Erdogan évoque un référendum sur le rétablissement de la peine de mort

Ankara accuse également les observateurs de l'OSCE de « véhiculer des stéréotypes » sur la Turquie et de ne pas respecter le principe d'impartialité.

Dimanche dernier, 51,2 % des Turcs se sont prononcés en faveur du renforcement des pouvoirs du Président Recep Tayyip Erdogan, leadeur du Parti de la justice et du développement (AKP), qui dirige le pays depuis 2003. En vertu de la nouvelle réforme, ce dernier pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029.

L'opposition accuse M. Erdogan de dérive autoritaire et promet de contester les résultats du référendum, dénonçant de nombreuses manipulations.

