Erdogan qualifie les résultats du référendum de victoire sur «les croisés»

Prenant la parole devant ses partisans à l'aéroport d'Ankara après son retour d'Istanbul, le Président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdoğa a déclaré qu'en tant que république présidentielle la Turquie gagnerait encore plus en puissance. Le pays deviendra une république présidentielle en novembre 2019, selon les amendements constitutionnels.

« Nous avons combattu contre tous nos ennemis, nous avons été attaqués par ceux qui portaient une vision du monde semblable à celle des croisés. Mais en tant que nation, nous avons survécu. Nous ne nous inclinerons que devant nos lieux saints et devant rien ou personne d'autre » a souligné le Président de la République de Turquie.

Le camp du « oui » aux amendements constitutionnels visant au renforcement des pouvoirs du Président turc Recep Tayyip Erdogan était en tête avec plus de 51 % des suffrages dimanche après le dépouillement de près de 99 % des bulletins à l'issue d'un référendum historique.

55 millions d'électeurs turcs étaient appelés dimanche à se prononcer sur une série d'amendements constitutionnels visant à remplacer le régime parlementaire par un régime présidentiel qui permettrait au Président Recep Tayyip Erdogan d'élargir son pouvoir exécutif, le poste de Premier ministre étant supprimé, et de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2029.

Après les résultats partiels du référendum historique sur les pouvoirs du Président en Turquie, le Parti républicain du peuple (CHP), principale formation d'opposition, a exprimé son souhait de tenir un nouveau décompte de 60 % des bulletins exprimés.

