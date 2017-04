Le défilé militaire nord-coréen était-il composé d'armes factices?

© REUTERS/ Damir Sagolj Un expert russe décrypte le défilé militaire à Pyongyang

Des journalistes occidentaux qui ont assisté au grand défilé militaire tenu à Pyongyang à l'occasion du 105e anniversaire du fondateur de la République populaire et démocratique de Corée Kim Il-sung, soupçonnent le régime nord-coréen d'avoir exposé des armements factices.

C'est le « nez retroussé » d'un missile qui a semé le doute dans l'esprit des journalistes invités. Les experts n'excluent pas que les ogives aient pu être fabriquées…en bois, écrit ABC News.

« Il est très probable que l'ogive prise en photo soit faite de bois ou de carton », écrivent des journalistes.

​Quoi qu'il en soit, il ne faut pas croire que l'exposition d'armes prétendument factices soit un signe de faiblesse de la Corée du Nord, préviennent des experts.

« Même si Kim Jong-un a décidé de présenter au défilé de faux missiles, cela ne signifie pas qu'il n'en a pas de vrai. Il se peut qu'il ne veuille tout simplement pas prendre le risque en exposant des ogives bien réelles. Ou alors il ne veut pas les endommager ou dépenser d'énormes efforts pour leur transport », a déclaré Euan Graham, directeur du programme de sécurité internationale à l'Institut Lowy.

Et d'ajouter qu'il ne fallait pas sous-estimer les capacités de Kim Jong-un.

Le grand défilé militaire s'est tenu à Pyongyang le 15 avril en présence de près de 200 journalistes étrangers invités.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».