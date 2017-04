Moins de la moitié des Américains croient que Trump tient ses promesses

Moins de la moitié des citoyens américains croient que le Président américain tient ses promesses, d'après les résultats du même sondage, mené par la société Gallup.

L'image de M. Trump comme personne qui respectant ses promesses s'est évanouie au cours des deux premiers mois de sa présidence, passant de 62 % en février à 45% en avril.

Le public est également moins susceptible de voir le 45e Président US comme un « leader fort et décisif » : 52 % en avril par rapport à 59 % en février. 46 % des sondés croient que Donald Trump est en mesure d'« apporter des changements nécessaires pour le pays », c'est 7 % de moins par rapport à l'enquête précédente. Seulement 36 % des personnes interrogées croient que le Président est « honnête et digne de confiance ».

Selon un sondage effectué par la société Rasmussen Reports, exactement 50 % des sondés approuvent la politique de M. Trump, qui a aussitôt republié cette étude sur son compte Twitter.

