Daech et al-Nosra négocient une éventuelle alliance

Les organisations terroristes Daech et Front al-Nosra, branche de la nébuleuse Al-Qaïda, ont entamé des négociations en vue d'une éventuelle alliance, a déclaré le vice-Président irakien Iyad Allaoui.

« Les négociations ont actuellement débuté. […] Il existe une discussion et un dialogue entre les envoyés du numéro un de Daech Abou Bakr al-Baghdadi et du leadeur d'Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri », a-t-il déclaré dans une interview à l'agence Reuters, se référant à des sources irakiennes et régionales renseignées.

Le responsable irakien n'a toutefois pas précisé de quelle sorte de coopération entre les deux organisations terroristes il pourrait s'agir.

Comme le note l'agence, les informations sur une éventuelle coopération entre Daech et Al-Qaïda (dont le Front al-Nosra est une branche) interviennent sur le fond de l'opération de libération de Mossoul.

Lancée le 17 octobre 2016, l'offensive visant à libérer la ville irakienne de Mossoul du joug de Daech a permis aux forces gouvernementales de reprendre le contrôle sur une série de quartiers de la ville. À présent, seuls trois quartiers de l'ouest de Mossoul sont encore aux mains de Daech. Selon les estimations de l'Onu, quelque 500 000 civils sont pris au piège pas et ne peuvent pas quitter la ville en raison des combats. Les terroristes, dont le nombre ne dépasserait pas un millier de personnes, utilisent la population civile comme bouclier humain, empêchant ainsi l'armée irakienne de progresser.

