26 supporters de foot interpellés en Pologne pour une bagarre générale

La police polonaise a arrêté 26 supporters de football qui avaient participé à la bagarre de masse.

« La police a mis terme à une bagarre de faux supporters de football qui s'était éclatée sur le chemin № 19 à la voïvodie de Lublin», a déclaré Piotr Mucha, secrétaire policier du service de presse.

Il a expliqué que l'attaque avait eu lieu dans la région Radzyń Podlaski, à l'est de la Pologne. Le groupe de supporters de l'équipe de football « Orlenta Radzyń Podlaski » a attaqué une colonne de fans escortée par la police et se dirigeant vers le stade pour assister au match « Podlesie Biała Podlaska-Motor Lublin ».

« La colonne a été obligée de s'arrêter. Les forces d'ordre ont encerclé la colonne pour les défendre des attaques. Des pierres ont été lancées en direction de la police. Un policier a été légèrement blessé », a précisé le représentant de la police à Radzyń Podlaski.

© AFP 2017 PASCAL POCHARD-CASABIANCA Échauffourées lors de la rencontre Bastia-Lyon, le match officiellement arrêté

Selon M. Mucha, les forces de l'ordre ont réussi à maîtriser la situation. 26 personnes en lien avec « Orlenta Radzyń Podlaski » ont été arrêtées, puis après interrogatoire, une partie des interpellés a été libérée.

Cet accident survient le lendemain des échauffourées avant le match Bastia-Lyon en Corse. Des supporters bastiais ont fait irruption sur la pelouse de Furiani pour provoquer les joueurs lyonnais. Suite aux échauffourées, le match a été d'abord retardé, puis définitivement arrêté.

